Промышленность Волгоградской области показывает позитивную динамику

Наилучшую динамику продемонстрировали текстильное и швейное производство (127,3%) и производство машин и оборудования (130,4%).

По итогам января-ноября по сравнению с соответствующим периодом прошлого года индекс промышленного производства Волгоградской области составил 102,5%, сообщается на официальном портале региона.

Это выше среднего общероссийского показателя - 100,8%.

Позитивная динамика зафиксирована в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 104,3%, в обрабатывающих производствах - 103,6%.

Самую лучшую динамику показали текстильное и швейное производство (127,3%) и производство машин и оборудования (130,4%). Кроме того, улучшились показатели выпуска резиновых и пластмассовых изделий (107,9%), индекс химического производства (104,3%).

Увеличились объемы выпуска: лакокрасочных материалов (на 70,2%); шин и покрышек (12,9%); технического углерода (6,4%); метионина (5,4%); полимерных плит, листов и пленки (7,2%); мостовых кранов (8,7%), автобусов (15,6%); центробежных насосов (4,8%); бензина прямогонного (31,7%); дизельного топлива (5,7%); керамической плитки (12,8%). Позитивная динамика отмечена в секторе производства кордных тканей - на 51,6%, хлопчатобумажных — на 15,4%, трикотажа — 15,9%. Более чем в три раза увеличился объем выпуска оконных блоков.