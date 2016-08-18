В Свердловской области «невыездными» стали почти 45 тыс должников

В этом году судебные приставы временно ограничили выезд за пределы России 44 414 должникам, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Совокупная сумма долга указанных граждан составила порядка 30 млрд. рублей.

Среди «невыездных» граждан большинство составляют те, кто не погасил уголовные штрафы - 8 533 человека, алиментщики – 6 846 человек, должники, где сумма взыскания превышает миллион рублей - 4 154 человека, и 854 автомобилиста, не уплатившие штрафы Госавтоинспекции.

В результате применения меры по ограничению выезда за пределы страны 3 220 жителей Свердловской области, желая выехать заграницу, оплатили свои долги, что в совокупности составило почти 447 млн. рублей.