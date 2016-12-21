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Лидия Ломакина
21 Декабря, 2016 07:08
В Ростове-на-Дону начинается эпидемия гриппа и ОРВИ
Ростов-на-Дону , 21 Декабря - DIXINEWS.
Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ уже превышен, об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Роспотребнадзора.
В Ростове-на-Дону эпидемический порог превышен пока на 5,7%, но это уже говорит о начале эпидемии.
По данным вирусологического мониторинга за гриппом и ОРВИ, в регионе за прошедшую неделю был обследован 91 человек, 31 из них оказался болен гриппом.
Медики призывают при первых симптомах заболевания обращаться за медицинской помощью. Для профилактики необходимо мыть руки после посещения улицы, как можно чаще проветривать помещения и одевать маски в общественных местах.
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