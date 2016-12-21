В Санкт-Петербурге открылись ёлочные базары

Ярмарки новогодних деревьев работают во всех районах города, всего по 59-ти адресам.

Как рассказали в комитете имущественных отношений (КИО), 39 договоров на три года под размещение новогодних и ёлочных базаров было заключено городом в прошлом году. Ещё 20 подобных договоров на пять лет было подписано в 2016 году.

Сезонная торговля ёлками открыта с 20 по 31 декабря. Организаторам нелегальной торговли грозит штраф.

К слову сказать, выбрать и срубить ёлку можно и самостоятельно, обратившись в лесничества Ленинградской области. Помимо расценок придётся оплатить и комиссию банка. Кроме того, искать, рубить и вывозить ёлку в этом случае придётся самим – это главное условие новогодней акции.