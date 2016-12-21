Общество

Лидия Ломакина
21 Декабря, 2016 07:00

В Санкт-Петербурге открылись ёлочные базары

В Санкт-Петербурге открылись ёлочные базары.
Источник фото: moskowdialog.ru
Санкт-Петербург, 21 Декабря - DIXINEWS.

Ярмарки новогодних деревьев работают во всех районах города, всего по 59-ти адресам.

Как рассказали в комитете имущественных отношений (КИО), 39 договоров на три года под размещение новогодних и ёлочных базаров было заключено городом в прошлом году. Ещё 20 подобных договоров на пять лет было подписано в 2016 году.

Сезонная торговля ёлками открыта с 20 по 31 декабря. Организаторам нелегальной торговли грозит штраф.

К слову сказать, выбрать и срубить ёлку можно и самостоятельно, обратившись в лесничества Ленинградской области. Помимо расценок придётся оплатить и комиссию банка. Кроме того, искать, рубить и вывозить ёлку в этом случае придётся самим – это главное условие новогодней акции.

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