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Лидия Ломакина
21 Декабря, 2016 07:50
В Москве открылся Центр славянских культур
Москва, 21 Декабря - DIXINEWS.
В государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудомино в Москве открылся Центр славянских культур, сообщили в отделе развития учреждения.
Библиотечный фонд составляет 12 тысяч книг из 13-ти стран на языках оригинала и в переводе. Инициатором создания Центра выступила «иностранка» совместно с Форумом славянских культур.
«Это очень важный для нас день, и очень долго мы к этому шли. Этим проектом мы привносим дружбу, понимание и сотрудничество в наше непростое время», — заявил на открытии генеральный директор библиотеки Вадим Дуда.
В работе форума принимают участие Россия, Украина, Белоруссия, Словения, Словакия, Болгария, Чехия, Польша, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия и Македония.
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