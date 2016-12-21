Культура

Лидия Ломакина
21 Декабря, 2016 07:50

В Москве открылся Центр славянских культур

В Москве открылся Центр славянских культур.
Источник фото: caoinform.ru
Москва, 21 Декабря - DIXINEWS.

В государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудомино в Москве открылся Центр славянских культур, сообщили в отделе развития учреждения.

Библиотечный фонд составляет 12 тысяч книг из 13-ти стран на языках оригинала и в переводе. Инициатором создания Центра выступила «иностранка» совместно с Форумом славянских культур.

«Это очень важный для нас день, и очень долго мы к этому шли. Этим проектом мы привносим дружбу, понимание и сотрудничество в наше непростое время», — заявил на открытии генеральный директор библиотеки Вадим Дуда.

В работе форума принимают участие Россия, Украина, Белоруссия, Словения, Словакия, Болгария, Чехия, Польша, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия и Македония.

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