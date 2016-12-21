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Лидия Ломакина
21 Декабря, 2016 06:56
В Прикамье с начала ноября замёрзли 12 человек
Пермь, 21 Декабря - DIXINEWS.
Морозы унесли жизни 12 человек, в основном, это люди без определённого места жительства, либо те, кто долгое время находился на морозе, в том числе, в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Центр медицины и катастроф.
По информации Центра, за последнюю неделю обморожения получили 59 человек, семь из которых – дети. В целом же с 1 ноября от обморожения пострадали 253 жителя Пермского края.
Как правило, причинами обморожения является то, что люди недостаточно хорошо утепляются в морозную погоду. Не последнюю роль в этой статистике играет алкогольное опьянение, являющееся также причиной обморожения.
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