Общество

Лидия Ломакина
21 Декабря, 2016 06:56

В Прикамье с начала ноября замёрзли 12 человек

В Прикамье с начала ноября замёрзли 12 человек.
Источник фото: 2photo.ru
Пермь, 21 Декабря - DIXINEWS.

Морозы унесли жизни 12 человек, в основном, это люди без определённого места жительства, либо те, кто долгое время находился на морозе, в том числе, в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Центр медицины и катастроф.

По информации Центра, за последнюю неделю обморожения получили 59 человек, семь из которых – дети. В целом же с 1 ноября от обморожения пострадали 253 жителя Пермского края.

Как правило, причинами обморожения является то, что люди недостаточно хорошо утепляются в морозную погоду. Не последнюю роль в этой статистике играет алкогольное опьянение, являющееся также причиной обморожения.

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